У Харкові продовжують надавати гуманітарну допомогу, спрямовану на покращення якості життя пенсіонерів, які потребують сторонньої підтримки, пише Politeka.net.



Про це йдеться в повідомленні організації Карітас.

Гуманітарна допомога у Харкові передбачає надання послуг догляду вдома для самотніх пенсіонерів, важкохворих, немічних громадян, а також внутрішньо переміщених осіб, які через життєві обставини не можуть повноцінно самостійно піклуватися про себе.

У межах проєкту працює команда фахівців, яка забезпечує комплексну підтримку людей у домашніх умовах. Основною метою програми є створення умов, за яких люди зможуть якомога довше залишатися у звичному середовищі та вести незалежне життя, отримуючи необхідну допомогу без потреби в стаціонарному догляді.

Програма охоплює широкий спектр соціальних і медичних послуг. Зокрема, спеціалісти допомагають у догляді за хворими та маломобільними людьми, підтримують ведення домашнього господарства, а також консультують родичів щодо основ правильного догляду за близькими.

Окремим напрямом роботи є контроль за станом здоров’я підопічних. У межах проєкту здійснюється вимірювання артеріального тиску та рівня цукру в крові, обробка ран і пролежнів, закапування очей та інші базові медичні процедури, необхідні для підтримки здоров’я людей у домашніх умовах.

Крім того, соціально незахищеним мешканцям Харкова сприяють у доступі до реабілітаційного обладнання та засобів мобільності. Йдеться про ходунки, ролери, інвалідні візки, милиці, протипролежневі матраци, туалетні стільці, сидіння-насадки на унітаз, спеціальні сходинки для ванни, ванночки для миття голови лежачих хворих та інші необхідні пристрої.

У межах ініціативи також передбачене забезпечення допоміжними засобами для дітей та підлітків з порушеннями мобільності, зокрема дитячими ходунками та паховими милицями.

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