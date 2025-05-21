Подорожчання продуктів в Дніпрі продовжується, найцбільше зростання цін показав сегмент овочів та фруктів, проте вартість і надалі продовжить повзти вгору, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували оновлені цінники у мережі супермаркетів Dmart і ось що варто знати споживачам у травні.

Найбільше подорожчання продуктів в Дніпрі спостерігається саме на лимони. Місяцем раніше їхня середня ціна складала 98,09 грн/кг, а вже у квітні — 152,35 грн/кг. Це зростання більш ніж на 55%.

За місяць середня вартість на українські яблука зі 46,94 у квітні виросла до 56,09 гривень у травні. Тим часом вартість Айдареду зі 50,96 у квітні сягнула 69,90 гривень у травні. Ред принц можна придбати за 59,90.

Крім того, аналітики додали, що зараз ціни на тепличні помідори в українських господарствах у середньому на 23% вищі, ніж у середині травня минулого року. На щастя зараз діють знижки і придбати томати можна за 59,90. Тим часом огірки показали цінове збільшення на 30% в порівнянні з минулим роком. Сорт корнішон Машенька продається за 79,90.

Експерти та аграрії попереджають, подородчання продуктів в Дніпрі продовжиться. На ціни продовжать тиснути об'єктивні фактори, серед яких – посуха і поганий урожай зернових та овочів минулого року, обстріли енергосистеми, зростання вартості ресурсів.

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