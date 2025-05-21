Подорожание продуктов в Днепре продолжается, самый большой рост цен показал сегмент овощей и фруктов, однако стоимость и дальше продолжит ползти вверх, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали обновленные ценники в сети супермаркетов Dmart и вот что следует знать потребителям в мае.

Наибольшее удорожание продуктов в Днепре наблюдается именно на лимонах. Месяцем ранее их средняя цена составляла 98,09 грн/кг, а уже в апреле - 152,35 грн/кг. Это рост более чем на 55%.

За месяц средняя стоимость на украинские яблоки с 46,94 в апреле выросла до 56,09 гривен в мае. Между тем, стоимость Айдареда с 50,96 в апреле достигла 69,90 гривен в мае. Ред принц можно приобрести за 59,90.

Кроме того, аналитики добавили, что сейчас цены на тепличные помидоры в украинских хозяйствах в среднем на 23% выше, чем в середине мая прошлого года. К счастью, сейчас действуют скидки и приобрести томаты можно за 59,90. Между тем, огурцы показали ценовое увеличение на 30% по сравнению с прошлым годом. Сорт корнишона Машенька продается за 79,90.

Эксперты и аграрии предупреждают, что подорожание продуктов в Днепре продолжится. На цены продолжат оказывать давление объективные факторы, среди которых – засуха и плохой урожай зерновых и овощей в прошлом году, обстрелы энергосистемы, рост стоимости ресурсов.

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