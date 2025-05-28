Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется людям преклонного возраста, если они входят в список важных критериев

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре раздается благотворительным фондом "Право на защиту", однако важно знать условия и критерии отбора, сообщает Politeka.net.

Подробности предоставлены на официальной странице фонда в Фейсбуке.

Благотворительный фонд «Право на защиту» в партнерстве с UNHCR Ukraine – Агентством ООН по делам беженцев – продолжает реализацию программы денежной помощи для пенсионеров в Днепре для оплаты аренды жилья в 2025 году. Проект охватывает также и Киев и Киевскую, Полтавскую, Кировоградскую и Запорожскую области.

Цель программы – поддержать внутренне перемещенные семьи после вынужденного переезда и помочь им интегрироваться в новых общинах. В рамках инициативы предусмотрена компенсация расходов на аренду жилья в течение шести месяцев.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется людям преклонного возраста, если они внутренне перемещены и соответствуют определенным критериям.

Обязательным условием участия есть наличие плана дальнейших действий, направленных на обеспечение собственной способности платить аренду в будущем. Это может быть официальное трудоустройство, дополнительная подработка, открытие собственного дела или профессиональное обучение с целью повышения доходов.

Чтобы подать заявку, необходимо самостоятельно заполнить анкету по ссылке.

Обратите внимание: заполнение анкеты не гарантирует автоматического участия в программе. Окончательное решение принимается после оценки кандидатов. По всем вопросам можно обращаться на горячую линию фонда по номеру: 0800750104.

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