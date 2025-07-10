Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области могут быть недополучены, однако у части украинцев есть возможность их забрать, сообщает Politeka.net.
В ПФУ объяснили, кто имеет право на выплату недополученной помощи и какие документы понадобятся в 2025 году.
Недополученная субсидия для пенсионеров в Днепропетровской области – это часть денежной помощи, предназначенной государством для оплаты жилищно-коммунальных услуг, которая по определенным причинам не была выплачена или использована. Одной из наиболее распространенных причин смерти получателя помощи.
В таком случае право на получение этих средств имеет другой член домохозяйства, входивший в состав семьи на момент назначения выплаты. Это определено пунктом 3 Положения о порядке назначения жилищных льгот, утвержденного постановлением Кабинета Министров №848 от 21 октября 1995 года.
Важно: субсидия для пенсионеров в Днепропетровской области не относится к наследственной массе, поэтому наследники, не являвшиеся членами домохозяйства, не могут претендовать на эти средства. Получить выплату имеет право только лицо, официально проживавшее вместе с получателем субсидии и учтенное при его назначении.
Чтобы получить недополученные средства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины не позднее чем через три месяца после смерти основного получателя помощи.
К заявлению нужно добавить:
- свидетельство о смерти;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- банковские реквизиты для зачисления денежных средств.
Таким образом, воспользоваться правом на получение недополученных денег может только тот, кто являлся официальным членом домохозяйства на время его назначения.
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