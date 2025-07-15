Ситуация на продовольственном рынке обостряется, ведь дефицит продуктов в Черкассах задел и фрукты, в том числе яблоки, сообщает Politeka.

Их цена шокирует — средняя стоимость уже достигла 85,20 гривен за килограмм, что более чем в три раза превышает прошлогодний показатель в 28,11 грн. Такая динамика вызывает беспокойство у специалистов и потребителей.

По данным проекта EastFruit Weekly Ukraine, отечественных яблок почти не осталось. На полках преобладает импорт — в основном из Польши. Это явилось следствием резкого сокращения площадей под плодовыми насаждениями и старением многих садов. Аграрный эксперт Иван Томич отмечает: ситуация становится критической, поскольку обновление отрасли происходит медленно, и запасы прошлогоднего урожая уже исчерпаны.

В таком контексте бананы становятся не просто альтернативой, а более дешевым выбором. Теперь их стоимость составляет 74,15 грн за килограмм, тогда как год назад была на уровне 64,03. То есть экзотический продукт стал доступнее локального, к которому традиционно привыкли украинские семьи.

Ценовые колебания объясняются не только климатическими или экономическими факторами, но и нарушением цепей и отсутствием стратегического планирования со стороны фермеров. Из-за этого ожидать скорого снижения стоимости не приходится. Напротив, если тенденция не изменится, яблоки рискуют стать премиальным товаром, недоступным для большого числа населения. Именно поэтому людям следует ожидать дефицита продуктов в Черкассах.

В сложившейся ситуации потребителям придется искать новые альтернативы или смириться с ограниченным выбором. Эксперты рекомендуют обратить внимание на сезонные культуры местного производства, имеющие шанс удержать доступную цену.

Источник: Hromadske

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