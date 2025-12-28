График отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Сумах охватывает большинство центральных и жилых районов.

График отключения света на неделю с 29 декабря по 4 января в Сумах обнародован энергетической компанией, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Сумыоблэнерго .

Плановые работы в сетях запланированы в разных районах города, что может повлиять на работу жилых и коммерческих объектов.

29 декабря электроснабжение будет временно приостановлено на улицах Побратимов, Евгения Чикаленко, Восточная, Роменская и Ивана Франко. Период отключений будет составлять с 9:00 до 16:00, отдельные адреса смогут оставаться без тока до 15:00.

30 декабря ремонты продолжатся на Курской, Подпольщиках ОУН, Юрия Ветрова и 2-й Заводской. Время плановых отключений: с 9:00 до 17:00. Часть домов на улицах Юрия Ветрова и Дмитрия Дорошенко будет отключаться до 16:00.

31 числа обесточивания запланированы на Куликовском и близлежащих районах. Во время работ энергетики обещают соблюдать заявленный график: с 8:00 до 15:00. Некоторые абоненты на Канта и Байрона ощутят временную нехватку электричества с 9:10 до 13:00.

Такие плановые ремонты позволяют поддерживать надежность сетей и предотвращать аварийные ситуации. Энергокомпания советует жителям заранее подготовиться к временным обесточениям и проверить работу важных приборов.

График отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Сумах охватывает большинство центральных и жилых районов, поэтому жителям следует планировать свои дела с учетом возможного отсутствия электроснабжения.

Рекомендуется предварительно зарядить гаджеты, подготовить фонарики и запасные батарейки во избежание неудобств при выключении.

