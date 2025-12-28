Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Запорожской области поможет избежать неудобств.

Энергетики опубликовали график отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Запорожской области, сообщает Politeka.

Плановые работы будут проводиться для технического обслуживания и модернизации сетей в населенных пунктах региона, сообщает Запорожьеоблэнерго .

29 декабря

В селах Горлицкое, Каменуватое, Камянко и Николай Поле свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 на отдельных улицах. В частности, в Горлицком – ул. 8 Марта 1, 3, 5, 8, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 38, 40.

В Михайловском плане обесточивание коснутся ул. Заречное (адреса 1–173), в Новогригоровке – ул. Украинский 4, 9, 10, 11, 12, 12А, 17, 20, 21, 22, 28, 34, 38.

Садовое останется без электроснабжения на ул. Победы 1, 4, 9, 34, 36, 40

В Софиевке отключения коснутся улиц Вишневой, Заречной, Каменотерсянской, Больничной, Лесной, Магистральной, Молодежной, Набережной, Парковой, Песчаной, Полевой, Садовой, Степной, Украинской, Центральной, Волшебной, Школьной и пер. Первомайского.

Также в понедельник с 09.30 до 15.30 планируется ремонт на ул. Высотный (1–23, 2–22), Владимир Мономах (2–16), Гончар (14, 19–52), Политехническая (3–11, 4–10), Учительская (111–122).

29-30 декабря

В Запорожье и близлежащих районах состоятся работы по ул. Автозаводской, Василия Сергиенко (Заднепровская), Владимира Украинца (Новокузнецкая), Казака Бабуры, Сорочинский (Новгородская), просп. Юбилейный. Отключения планируются с 10.00 до 16.00 обоих дней.

Энергетики призывают жителей заранее подготовиться: зарядить гаджеты, организовать альтернативное освещение и ограничить пользование бытовыми приборами. Соблюдение графика отключения света в неделю с 29 декабря по 4 января в Запорожской области поможет избежать неудобств и обеспечит безопасную работу сетей.

