Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется по инициативе БФ «Каритас», направленных на поддержку пожилых людей и уязвимых домохозяйств в регионе, передает Politeka.

Программа охватывает несколько направлений: от восстановления поврежденного жилья до социального ухода за пожилыми людьми. Особое внимание уделяют жителям Харькова и Изюма, чьи дома пострадали, но остаются пригодными для проживания.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» производят ремонт крыш, стен, потолков, окон и дверей. Цель – обеспечить безопасные и подходящие условия для жизни людей, которые не могут самостоятельно восстановить жилье.

Получить поддержку могут граждане 60+ лет, люди с инвалидностью, тяжелобольные, одинокие родители, опекуны, многодетные семьи, беременные женщины и семьи с малыми детьми. Помощь оказывается посредством финансирования ремонтов или через организацию работ подрядными службами.

Отдельный компонент программы предусматривает уход на дому. Социальные работники посещают подопечных, помогают по бытовым делам и следят за состоянием здоровья, обеспечивая регулярную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области финансируется международными партнерами, что позволяет расширять объем поддержки и внедрять дополнительные социальные услуги.

Такие инициативы способствуют повышению уровня безопасности и стабильности в общинах, обеспечивая пожилым людям не только материальную поддержку, но и постоянное социальное сопровождение.

Источник: Карітас

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харьковской области: где готовы платить зарплату от 27 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Прибавка к пенсии в Харьковской области: кто и сколько может получить.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Харьковской области: сколько именно придется платить.