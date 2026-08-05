Местные власти объясняют повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области увеличением себестоимости предоставления услуг.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области продолжается, сообщает Politeka.net.

В Кременчуге утвердили новую стоимость централизованного водоснабжения, которая вступит в силу после официального обнародования и введения решения исполнительного комитета городского совета.

Пересмотр тарифа стал результатом обновления экономических расчетов коммунального предприятия. В ходе заседания исполкома согласовали скорректированную стоимость услуги для населения с учетом фактических затрат и производственных нужд.

В ходе обсуждения из проекта решение исключили компенсацию средств, недополученных предприятием в предыдущие годы. Это позволило снизить окончательный тариф по сравнению с первоначальными расчетами.

Мэр Виталий Малецкий подчеркнул, что включение таких расходов требует надлежащего правового обоснования. Также он поручил обратиться к профильному государственному регулятору, чтобы получить официальную позицию относительно возможности применения такого механизма.

Сначала предлагалось установить тариф на уровне 67,44 гривны за кубометр . После дополнительной проверки расчетов его уменьшили на 2,74 гривны .

В результате повышения тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области стоимость централизованного водоснабжения в Кременчуге составит 64,07 гривны за кубометр . Для сравнения, ранее бытовые потребители платили 31,80 гривны , поэтому после вступления в силу решения расходы на услугу для многих домохозяйств возрастут.

В городской администрации объясняют пересмотр тарифа увеличением себестоимости предоставления услуг. Среди основных причин называют удорожание электроэнергии, материалов, оборудования и других ресурсов, необходимых для бесперебойной работы системы водоснабжения.

Жителям рекомендуют внимательно проверять суммы в платежках после введения нового тарифа. В случае возникновения вопросов следует обратиться к предприятию-поставщику для получения разъяснений. Гражданам, имеющим право на государственную поддержку, также рекомендуют своевременно оформить жилищную субсидию или воспользоваться предусмотренными законодательством льготами.

Источник: Горсовет Кременчуга

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