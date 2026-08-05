В августе 2026 года в супермаркетах сохраняется тенденция к удорожанию продуктов в Харьковской области, пишет Politeka.net.

В августе 2026 года украинские супермаркеты продолжают обновлять ценники на популярные продукты питания в Харьковской области. Мониторинг стоимости свидетельствует, что по сравнению со средними показателями июля выросли цены на мясо, фрукты и молочную продукцию.

Как говорится в Минфине, разница между торговыми сетями остается существенной, что позволяет покупателям экономить, выбирая более выгодные предложения.

Умеренное удорожание зафиксировано в мясном сегменте. Средняя цена свиных ребер в августе составляет 231,47 грн за килограмм, в то время как в июле она была 230,22. Таким образом, за месяц стоимость продукта выросла на 1,25.

Выгоднее всего покупать свиные ребра у Auchan, где они стоят 215,90 грн за килограмм. В Novus продукт продают за 239, а самое дорогое предложение зафиксировано в Megamarket – 239,50. Хотя разница между Novus и Megamarket минимальна, покупатели у Auchan могут сэкономить более 23 гривен на каждом килограмме.

Ощутимее выросли цены на яблоки украинского производства. В августе средняя стоимость составляет 57,99 грн за килограмм, тогда как в июле она равнялась 53,29. За месяц фрукт подорожал на 4,70, что свидетельствует о продлении сезонного повышения стоимости.

Пока украинские яблоки представлены в Novus, где их продают за 57,99 грн за килограмм. Для сравнения, в июле среди наиболее выгодных предложений были Metro и Auchan, где цена составила 49 гривен за килограмм. Это свидетельствует о заметном повышении средней стоимости фруктов в августе.

Продолжает дорожать и молочная продукция. Средняя цена кефира «Селянський» 2,5% жирности в августе составляет 71,50 за упаковку 950 мл. В июле средняя стоимость этого продукта была равна 65,40, то есть за месяц он подорожал более чем на 6 гривен.

При этом разница между супермаркетами достаточно значительна. Дешевле всего кефир можно приобрести в Auchan — за 58,50 грн. В Megamarket упаковка стоит 69,50, в то время как самую высокую цену установил Metro — 86,50 грн. Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим предложением достигает 28 гривен, что делает выбор магазина важным фактором экономии.

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