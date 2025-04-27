Погода з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі погода прогнозується з невеликим похолоданням.

Згідно з свіжими прогнозами, погода на тижні з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі буде загалом комфортною за температурою, хоча у другій половині періоду очікується короткочасне похолодання, передає Politeka.

У понеділок, 28 квітня, у місті встановиться ясна та суха погода.

Хмарність буде мінімальною, але сонце з'являтиметься на небі нечасто.

Незважаючи на весняний сезон, ранковий годинник може принести прохолоду.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +14…+21°C, а вночі опускатиметься до +7…+10°C.

На початку періоду можливі нічні заморозки, особливо у передмісті, проте вдень утримається тепла погода, сприятлива для прогулянок та активного відпочинку на вулиці.

Суттєвих опадів упродовж усього тижня не очікується. Можливі лише короткочасні та слабкі дощі, які не мають значного впливу на погодні умови.

Вологість повітря змінюватиметься, але без різких стрибків, що забезпечить загальне відчуття комфорту.

На тлі весняного потепління по Україні, температурне тло в більшості регіонів країни буде в межах +10… +15°C, а у західних областях місцями прогріється до +27°C.

Протягом тижня атмосферний тиск у Дніпрі залишиться трохи вищим за норму. Це може спричинити легкі коливання погодних умов, особливо відчутні для метеочутливих людей.

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