Погода с 28 апреля по 4 мая в Днепре погода прогнозируется с небольшим похолоданием.

Согласно свежим прогнозам, погода на неделе с 28 апреля по 4 мая в Днепре будет в целом комфортной по температуре, хотя во второй половине периода ожидается кратковременное похолодание, передает Politeka.

В понедельник, 28 апреля, в городе установится ясная и сухая погода.

Облачность будет минимальной, но солнце будет появляться на небе нечасто.

Несмотря на весенний сезон, утренние часы могут принести прохладу.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах +14…+21°C, а ночью опускаться до +7…+10°C.

В начале периода возможны ночные заморозки, особенно в пригородах, однако днём сохранится теплая погода, благоприятная для прогулок и активного отдыха на улице.

Существенных осадков на протяжении всей недели не ожидается. Возможны лишь кратковременные и слабые дожди, не оказывающие значительного влияния на погодные условия.

Влажность воздуха будет меняться, но без резких скачков, что обеспечит общее ощущение комфорта.

На фоне весеннего потепления по Украине, температурный фон в большинстве регионов страны будет в пределах +10…+15°C, а в западных областях местами прогреется до +27°C.

В течение недели атмосферное давление в Днепре останется немного выше нормы. Это может вызвать лёгкие колебания погодных условий, особенно ощутимые для метеочувствительных людей.

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