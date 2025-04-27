Согласно свежим прогнозам, погода на неделе с 28 апреля по 4 мая в Днепре будет в целом комфортной по температуре, хотя во второй половине периода ожидается кратковременное похолодание, передает Politeka.

В понедельник, 28 апреля, в городе установится ясная и сухая погода.

Облачность будет минимальной, но солнце будет появляться на небе нечасто.

Несмотря на весенний сезон, утренние часы могут принести прохладу.

Температура воздуха в дневное время будет колебаться в пределах +14…+21°C, а ночью опускаться до +7…+10°C.

В начале периода возможны ночные заморозки, особенно в пригородах, однако днём сохранится теплая погода, благоприятная для прогулок и активного отдыха на улице.

Существенных осадков на протяжении всей недели не ожидается. Возможны лишь кратковременные и слабые дожди, не оказывающие значительного влияния на погодные условия.

небо, солнце

Влажность воздуха будет меняться, но без резких скачков, что обеспечит общее ощущение комфорта.

На фоне весеннего потепления по Украине, температурный фон в большинстве регионов страны будет в пределах +10…+15°C, а в западных областях местами прогреется до +27°C.

В течение недели атмосферное давление в Днепре останется немного выше нормы. Это может вызвать лёгкие колебания погодных условий, особенно ощутимые для метеочувствительных людей.

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