Погода в Днепре на неделе с 21 по 27 апреля, синоптики предупредили о температурных колебаниях.

Жителям Днепра стоит быть готовыми к изменчивой погоде на неделе в период с 21 по 27 апреля 2025 года, передает Politeka.

По данным синоптиков, неделя начнется с комфортного весеннего тепла, однако к ее завершению возможен ощутимый спад температур.

Прогноз обещает плавное повышение температурных показателей до +22…+23°C, а в наиболее теплые дни, вероятно, воздух прогреется до +24°C.

В воскресенье, 27 апреля, произойдет резкой перепад— дневная температура опустится до +13…+16°C.

Наиболее благоприятные погодные условия ожидаются в середине этого периода — с 22 по 24 апреля. Эти дни будут телыми, солнечными и сухими, без осадков и с умеренным ветром, скорость которого составит до 3,7 м/с.

Ночные заморозки не исключены, особенно в начале недели, однако днем воздух будет оставаться теплым, что обеспечит комфортные условия для повседневной жизни и прогулок на свежем воздухе.

По прогнозам, существенных осадков в течение этого периода в Днепре не предвидится.

Дожди, если и будут, то кратковременные и малозначительные. Влажность воздуха будет колебаться, но без заметного влияния на общее ощущение погоды.

Во второй половине месяца по всей Украине наблюдается устойчивое потепление. В большинстве регионов страны температура будет держаться в пределах +10…+15°C, а на западе поднимется до +24°C.

Синоптики также отмечают повышенное атмосферное давление в течение этих дней, что может привести к незначительным изменениям метеоусловий, особенно для чувствительных людей.

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