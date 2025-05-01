Прогноз погоды в Полтаве на май свидетельствует о том, что весна готовит немало сюрпризов.

Прогноз погоды в Полтаве на май сделали синоптики и раскрыли, какие погодные сюрпризы ждут горожан и гостей города, сообщает Politeka.net.

По наблюдениям метеоролога Игоря Кибальчича, начало мая ознаменуется неустойчивым временем.

Ожидается активизация циклонов и прохождение атмосферных фронтов с запада, что повлечет за собой дожди различной интенсивности, возможны грозы и шквалы. Ситуация начнет стабилизироваться ближе ко второй половине месяца. Тогда будет преобладать антициклональный тип, что приведет к повышению температур и увеличению количества солнечных дней.

Прогноз погоды в Полтаве на май свидетельствует, что средняя температура в течение мая будет колебаться в пределах +13…+17 °C, что соответствует многолетним климатическим нормам.

Несмотря на общую тенденцию к потеплению, метеоролог предостерегает: в мае еще возможны заморозки. Они, правда, будут локальными и непродолжительными, поэтому существенный вред не нанесут.

Также прогноз погоды в Полтаве на июнь составили синоптики Sinoptik.ua. Они раскрыли, что 1 числа на небе возможны прояснения, но в течение дня будет пасмурно. К полудню осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен дождь, который к вечеру должен завершиться. Температура воздуха +17 градусов.

Что касается второго числа, ясная атмосфера ожидается утром и вечером, а днем ​​небо могут затянуть облака, но ненадолго. Температура воздуха покажет 14 градусов со знаком "+".

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Прогноз погоды в Запорожье на неделю с 28 апреля по 4 мая: когда придет похолодание.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Днепре на неделю с 28 апреля по 4 мая: украинцев предупредили о переменчивом периоде.