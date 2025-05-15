Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве можно получить только тем, кто придерживается важных условий.

Благотворительная организация Каритас продолжает предоставлять Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве, однако получить помощь можно только в установленное время, сообщает Politeka.net.

Подробности сообщил благотворительный фонд на странице в Фейсбуке.

Поддержка в виде горячих обедов оказывается не только людям пожилого возраста и тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Программой питания могут воспользоваться:

люди с инвалидностью I–III группы;

одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет.

Адрес пункта выдачи обедов: улицы Семена Антонца (бывшая Балакина), 24. Время раздачи: ежедневно с 13:00 до 14:00

Каритас призывает представителей уязвимых категорий населения как местных жителей, так и внутренне перемещенных лиц зарегистрироваться для участия в программе. Инициатива направлена ​​на поддержку наиболее нуждающихся в заботе и является частью более широкой гуманитарной деятельности организации в регионе.

Важно отметить, что бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве будут предоставлены только при наличии важных документов. Да, для регистрации на обеды необходимо иметь при себе оригиналы следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

документ, подтверждающий принадлежность к соответствующей категории уязвимости.

Следует учесть, что участие в программе имеет определенные ограничения. Воспользоваться могут только новые бенефициары, а также не получавшие подобную помощь после мая 2024 года.

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