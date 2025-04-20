Для тех, кто ищет крышу над головой и поддержку, появились новые предложения с бесплатным жильем для переселенцев в Харькове.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове предлагают неравнодушные горожане, которые открывают двери своих домов для женщин с детьми или одиноких женщин, нуждающихся в поддержке, сообщает Politeka.

В разных районах города появляются объявления о предоставлении комнат в частных домах или квартирах – без оплаты за аренду, питание или коммунальные услуги.

Например, в частном доме предоставляют дом женщине с ребенком предлагают тихое место для проживания с обеспеченным питанием в обмен на пособие по хозяйству. В другом районе – П. Поле – женщине или девушке готовы предоставить жилое помещение при условии поддержания порядка в доме. А в Новоселовке мужчина, проживающий сам с котом, предоставляет меблированную комнату в доме со всеми удобствами – душем, горячей водой, стиральной машиной, холодильником и интернетом.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове также можно найти через национальную платформу «Прихисток». Этот онлайн-сервис был создан в первые месяцы полномасштабного вторжения и до сих пор помогает внутренне перемещенным лицам со всей Украины быстро находить временный дом.

Предложения помощи часто обновляются, поэтому рекомендуют регулярно проверять платформы и быть на связи с волонтерами.

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