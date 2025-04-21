Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове неизбежно, но только после окончания войны.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове волнует многих, однако в мае будут действовать цены, установленные постановлениями Национальной комиссии, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове с начала мая не состоится. В городе еще с начала года для КП "Харьковводоканал" введены новые цены, однако для населения они остаются неизменными - на уровне, установленном еще 24 февраля 2022 года.

Так, централизованное водоснабжение для бытовых потребителей стоит 16,032 грн за кубометр, а водоотвод — 8,484. В результате стоиость на холодную воду составляет 24,516 грн/куб. Для других категорий потребителей выше: водоснабжение – до 39 гривен, водоотвод – до 18,792 гривен за кубометр.

Цены на горячую воду варьируются с 80,62 до 93,22 грн. за кубометр, в зависимости от поставщика и наличия сушилки в квартире.

Стоимость природного газа для населения колеблется в пределах 7,96–7,99 грн. за кубометр, в зависимости от поставщика. Для тех, у кого нет газового счетчика, действуют фиксированные цены: 26,11 до 26,21 на человека при наличии горячего водоснабжения, и с 42,90 до 43,07 — при его отсутствии.

Что касается электроэнергии, для всех потребителей установлен единый фиксированный тарифный план — 4,32 гривен за киловатт-час.

Тем временем эксперты предупреждают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове может быть введено только после окончания войны.

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