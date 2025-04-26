Повышение тарифов на воду в Харькове уже совсем скоро может коснуться горожан.

Повышение тарифов на воду в Харькове остается темой для жителей в мае 2025 года, сообщает Politeka.

Хотя для населения официальные ценники не изменились и остаются на довоенном уровне — 16,032 грн за 1 м³ холодной воды и 8,484 за водоотвод — для других категорий потребителей цены уже выросли с 1 января.

Согласно постановлению НКРЭКУ предприятия платят 17,664 грн за 1 м³ воды, а другие потребители — 39,00. Водоотвод для них – 7,344 грн и 18,792 соответственно. И хотя население пока не чувствует этого направления, повышение тарифов на воду в Харькове осенью 2025 вполне возможно.

По словам эксперта Юрия Корольчука, из-за потерь и изношенных сетей поставщики уже не могут покрывать себестоимость. Он прогнозирует, что холодная вода может подорожать до 60 грн. за куб, а горячая — до 150 гривен. Чтобы избежать шока в платежках, харьковчанам рекомендуют экономить воду — сократить время в душе, использовать бытовую технику с низким потреблением.

Тарифное увеличение в городе — вопрос времени, и жителям следует готовиться к возможным изменениям уже в ближайшие месяцы.

Жителям рекомендуют уже сейчас пересмотреть собственное потребление ресурсов и начать внедрять бытовые привычки, позволяющие снизить затраты.

Источник: Водоканал Харьков, Униан

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