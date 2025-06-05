Ограничение движения транспорта в Харькове введено на важном перекрестке, однако мероприятия носят лишь временный характер.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет касаться только отдельного участка дороги, коснутся изменения также графика поездов, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено на сайте городского совета.

Ограничение движения транспорта в Харькове будет введено на перекрестке улиц Чернышевской и Скрипника. Частичные неудобства будут действовать до 30 июня. Как сообщает Департамент строительства и путевого хозяйства, ограничения связаны с проведением аварийных работ по газопроводу.

Проезд автотранспорта через ремонтные работы на этих улицах теперь организован по-новому. В частности, можно проехать только свободной от работ полосой движения.

Кроме этого, будет действовать новый график пути поездов. Так, с июня 2025 года региональные экспреса по маршруту Днепр–Харьков будут курсировать по обновленному расписанию. Как предупредил региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзализныця», поезд № 824 сообщением Днепр-Главный — Харьков-Пассажирский будет отправляться в 16:09 и прибывать в Харьков в 20:03.

Он будет курсировать четыре дня в неделю: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. В обратном направлении поезд будет отправляться в 09:33 и прибывать в Днепр в 13:22. Эти рейсы запланированы на пятницу, субботу, воскресенье и понедельник. Цена билета остается постоянной – ориентировочно 170 гривен.

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