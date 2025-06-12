Льготы для детей-ВПЛ в Харькове включают в себя несколько видов помощи.

Льготы для детей-ВПЛ в Харькове помогают адаптироваться к новым условиям жизни и продолжить обучение без дополнительных затруднений, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыл пресс-центр Национальной социальной сервисной службы Украины.

Образование

В Харькове гарантируется детям-переселенцам первоочередное зачисление в детские сады и школы по месту фактического проживания. Кроме этого, в учебных заведениях для таких детей предусмотрено бесплатное питание.

Для учащихся, приобретающих профессиональное, профессиональное высшее или высшее образование, предусмотрено полное покрытие стоимости обучения за счет государственного или местного бюджета — при поступлении на места государственного (регионального) заказа.

Льготы для детей-ВПЛ на оздоровление и отдых

Дети ВПЛ также могут бесплатно отдыхать и оздоровляться в рамках государственных или благотворительных программ. Для получения информации о доступных возможностях следует обращаться в местные органы власти, профсоюзы, благотворительные организации по месту жительства.

Как получить помощь в Харькове

Получите статус ВПЛ

Зарегистрируйтесь в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в отделе соцзащиты и получите справку о статусе ВПЛ.

Зарегистрируйтесь в Центре предоставления административных услуг (ЦНАП) или в отделе соцзащиты и получите справку о статусе ВПЛ. Подайте заявление

В зависимости от типа льготы, обратитесь с письменным заявлением в учебное заведение, местный совет или орган соцзащиты.

В зависимости от типа льготы, обратитесь с письменным заявлением в учебное заведение, местный совет или орган соцзащиты. Подготовьте документы

Обычно нужно предоставить: справку ВПЛ; документы ребенка (свидетельство о рождении или паспорте); другие документы в соответствии с требованиями учреждения.

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