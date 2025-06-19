Эксперты предполагают, что дальнейшее подорожание бензина в Харькове будет продолжаться.

Подорожание бензина в Харькове заметно на местных АЗС, однако стоимость топлива существенно варьируется в зависимости от автозаправочной сети, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных сетей выявил колоссальную разницу в стоимости.

Самую низкую стоимость горючего А-95 предлагает сеть SUN OIL — 51,99 грн за литр. Лишь немного дороже горючее продается на АЗС Marshal - 52,89, а также у БРСМ-Нефть - 52,99.

В среднем ценовом сегменте расположились такие операторы, как U.GO – 54,40, Укрнефть – 56,99 и Ovis – 55,99 грн.

Самые высокие цены по-прежнему наблюдаются на премиальных АЗС – WOG и ОККО, где за литр А-95 просят 59,99 грн. В свою очередь керосин класса А-95 премиум вырос в цене на 17 копеек и в среднем стоит 59,68 гривен за литр.

Ценовое увеличение заметно, а средние розничные топлива по региону составляют:

А-92 — 53,05;

А-95+ (премиум) - 59,68;

дизельное топливо - 52,89;

сжиженный газ - 33,42.

Эксперты предполагают, что дальнейшее подорожание бензина в Харькове из-за нестабильной ситуации на мировом рынке нефти.

В свою очередь аналитик Александр Сиренко предполагает, что обострение конфликта между Ираном и Израилем, а также потенциальная угроза блокирования Ормузского пролива могут спровоцировать рост мировых цен на нефть до 80 долларов и более барреля. В результате в Украине ожидается очередное подорожание горючего — стоимость бензина может превысить отметку в 65 гривен за литр. Рынок уже начинает реагировать на геополитические риски, что приводит тенденцию к дальнейшему росту цен.

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