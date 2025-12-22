Подорожание продуктов в Харьковской области продолжает оказывать влияние на бюджет местных домохозяйств, сообщает Politeka.

По данным аналитиков, больше всего изменения коснулись молочных изделий, овощей и круп. Рост стоимости этих товаров ощутимо сказывается на ежедневных расходах семей.

Молоко «Простонаше» 1% в упаковке 900 мл стоит в среднем 54,40 грн. У Megamarket за него просят 52,80, а у Metro – 56,00. По сравнению с ноябрем средняя цена выросла на 0,34, что свидетельствует о небольшом, но стабильном подорожании.

Среди овощей больше подорожали помидоры сорта «сливка». Средняя стоимость килограмма достигла 167,65 грн. В магазинах показатели сильно разнятся: Megamarket предлагает 186,30 грн, Novus — 149,00. В ноябре средняя цена составила 133,91, что означает увеличение почти на 28,65.

Пшено подорожало до 31,40 грн за килограмм. Самые низкие расценки предлагает Auchan (29,50), в Metro и Megamarket стоимость составляет 32,50 и 32,20 соответственно. В сравнении с прошлым месяцем средняя позиция повысилась на 1 гривну, демонстрируя постепенный рост стоимости круп.

Динамика цен показывает, что молочные изделия остаются относительно стабильными, в то время как овощи демонстрируют резкие колебания. Это оказывает непосредственное влияние на планирование семейного бюджета и заставляет граждан внимательнее подходить к выбору торговых сетей.

В таких условиях подорожание продуктов в Харьковской области остается ключевым фактором, заставляющим потребителей тщательно выбирать магазины и отслеживать акции, чтобы минимизировать затраты на основные товары питания.

Специалисты советуют сравнивать цены и покупать продукты заранее, чтобы избежать больших затрат.

