Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предусмотрена для украинцев, которые отвечают критериям отбора, сообщает Politeka.net.

Выплаты предусмотрены постановлением Кабмина.

Предусмотрено предоставление денежной помощи для пенсионеров в Кировоградской области для отдельных категорий украинцев солидного возраста, в частности для тех, кто проживает одиноко и нуждается в посторонней помощи в повседневной жизни. Эти доплаты являются важной социальной гарантией, позволяющей поддержать граждан с ограниченными физическими возможностями и обеспечить надлежащий уровень жизни.

Кто может получить статус одинокого пенсионера

Украинцы, считающиеся одинокими, считаются лица, отвечающие одновременно следующим критериям:

достигли 80 лет и старше;

проживают отдельно, то есть не ведут совместное хозяйство с другими членами семьи;

нуждаются в постоянном постороннем уходе из-за состояния здоровья;

получают пенсию по возрасту.

Важно отметить, что получающие пенсию по инвалидности украинцы не имеют права на эту доплату, поскольку для них действуют другие социальные программы поддержки.

Размер денежной помощи для пенсионеров в Кировоградской области и условия предоставления

В 2025 году размер выплат составляет 944 гривны. Эта выплата предоставляется дополнительно к основной пенсии и направлена ​​на покрытие расходов, связанных с поддержанием жизнедеятельности, лечением и другими потребностями, возникающими в процессе самостоятельного проживания.

Процедура оформления доплаты

Чтобы оформить доплату, одинокий украинец должен обратиться в органы социальной защиты населения или в Пенсионный фонд Украины по месту жительства. Для этого необходимо подать:

заявление о назначении выплаты;

копии паспорта и идентификационного кода;

вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе.

После предоставления всех необходимых документов уполномоченные органы проводят проверку на соответствие критериям одинокого пенсионера, после чего назначают ежемесячную доплату.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: какая ситуация на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: украинцам объяснили, на что можно потратить выплаты.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: как саранча повлияет на цены в магазинах.