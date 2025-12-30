Подорожание продуктов в Запорожье затрагивает не только премиальные товары, но и базовые продукты первой необходимости.

Подорожание продуктов в Запорожье продолжает ощутимо отражаться на расходах домохозяйств, сообщает Politeka.

Больше всего изменения затронули овощи, молочные изделия и крупы, что создает существенную нагрузку на семейный бюджет.

За последний месяц средняя цена болгарского перца поднялась до 245,28 грн за килограмм. В разных сетях она колебалась от 189 гривен у Novus до 332,10 у Megamarket. В ноябре показатели были значительно ниже — около 193,50, так что рост составил почти 46 гривен.

Молочные продукты также показывают подорожание. Кисломолочный сыр «Простонаше» 9% весом 300 г в настоящее время стоит в среднем 99,70 грн, что на 7,30 грн больше, чем в ноябре. В магазинах цена варьируется от 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket.

Среди круп больше всего выросли расценки на пшено. Средняя стоимость составляет 32,87 грн за килограмм, в то время как в ноябре она составляла 29,79. Самое дешевое зерно предлагает Megamarket – 32,20, самое дорогое – Auchan – 33,90.

Эксперты объясняют повышение стоимости комплексом факторов: увеличение цен на энергоносители, повышение транспортных расходов, сезонные колебания предложения и девальвация национальной валюты. Поэтому подорожание продуктов в Запорожье касается не только премиальных товаров, но и базовых продуктов первой необходимости.

Жителям советуют планировать покупки заранее, отслеживать акционные предложения и покупать овощи или крупы оптом для экономии. Также следует обращать внимание на локальные рынки, где цены часто ниже, а качество продукции остается стабильным.

Подорожание заметно влияет на ежедневные расходы, особенно для семей с малым доходом, поэтому своевременное планирование бюджета становится ключевым для сохранения финансовой устойчивости.

