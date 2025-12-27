Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области предоставляет гуманитарная инициатива «Гостиная Хата» для украинцев из определенных социально уязвимых групп, сообщает Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали на официальной Facebook -странице организации.

Там отметили, что ежедневно центр формирует не более 50 наборов с продуктами. Первоочередное право имеют люди, недавно прибывшие в регион. Для них поддержка предусмотрена раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации.

Лица из других категорий могут обращаться за помощью раз в два месяца. Речь идет о матерях, которые воспитывают детей без партнера, семьи с беременными женщинами, одиноких граждан в возрасте от 70 лет, супругов пенсионного возраста, людей с инвалидностью первой или второй группы, а также многодетные семьи.

Отдельные условия действуют для переселенцев из Херсона. Они могут получать наборы либо в этом центре, либо в ячейке «Свободные Вместе». Обращение в одну локацию исключает возможность повторного получения в другой раньше чем через 60 дней.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одесской области дополняются другими видами гуманитарной поддержки. В частности, детское питание выдают раз в месяц. Также при необходимости доступны подгузники, средства гигиены, медицинские принадлежности и базовые лекарства.

В «Гостиной Хате» отмечают: помощь оказывают исключительно внутренне перемещенным лицам, которые выехали с территорий активных боевых действий и стали на учет в период с 2022 по 2025 годы. Цель программы – обеспечить базовые потребности и поддержать людей в сложных жизненных условиях.

