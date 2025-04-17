Весь март наблюдалось подорожание яиц перед Пасхой в Харькове, однако в апреле ситуация неожиданно изменилась, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные Минфина, чтобы узнать текущую стоимость этого популярного продукта.

Так, инфляция на потребительском рынке в Харьковской области в марте 2025 года выросла на 2,2% по сравнению с февралем и на 3,9% с началом 2025 года и превысила общие показатели по стране (1,5 и 3,5% соответственно). В то же время подорожание яиц перед Пасхой в Харькове составило 20,7%.

Среди всех видов продукции наибольшее повышение стоимости показали «Ясенсвит» в большой упаковке — 30 штук. Средний ценник вырос на 15,70 грн. и сейчас составляет 230,80 грн. В конце марта это же количество стоило 215,10. Сейчас ее можно приобрести в Megamarket по полной стоимости – 230,80.

Между тем наблюдается снижение средних розничных цен на куриные категории С1 (нефасованные). Если в начале месяца десяток стоил в среднем 57,90 гривен, то цены опустились до уровня 52,10–52,70 грн.

В целом, стоимость продукта снизилась примерно на 10%. А с учетом акций в торговых сетях иногда даже до 17%.

В целом, ценовое увеличение охватило большинство популярных позиций, в частности из-за сезонных факторов и логистических затрат. Такая ситуация может сохраняться и дальше.

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