Вопрос повышения тарифов на воду в Харькове волнует многих, ведь инфляция уже ударила по кошелькам, поэтому горожане с беспокойством относятся к возможному росту стоимости коммуналки, сообщает Politeka.net.
Рассказываем подробности.
В городе с начала года для коммунального предприятия «Харьковводоканал» были введены новые цены. Впрочем, для населения действуют старые расценки, остающиеся на уровне 24 февраля 2022 года.
Согласно действующим расценкам:
- Централизованное водоснабжение – 16,032 гривен/куб. м;
- Водоотвод – 8,484 гривен/куб. м.
Для других категорий потребителей тарифный план вырос:
- Водоснабжение – до 39 грн/куб. м;
- Водоотвод – до 18,792 грн/куб. м.
Таким образом, повышения тарифов на воду в Харькове не стоит ждать. Население продолжает платить за водоснабжение и водоотвод по "замороженным" ценам, тогда как предприятия и организации уже платят по обновленным.
Отметим, что некоторые водоканалы рассматривают возможность снижения давления в сетях в утренние и вечерние часы – именно в это время наблюдается наибольшая нагрузка на систему.
Такие мероприятия водоснабжающие предприятия планируют ввести с целью уменьшения затрат на электроэнергию, которую вынуждены покупать по рыночным ценам. В часы пикового потребления стоимость электроэнергии может превышать 10 грн за киловатт-час, что существенно сказывается на бюджете коммунальных служб.
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