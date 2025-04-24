Уже с 1 мая жители города рискуют увидеть повышение тарифов на коммуналку в Харькове, что отразится на цифрах в платежках.

Повышение тарифов на коммуналку в Харькове пока не приобретает масштабный характер, однако затрагивает одну из самых энергозатратных категорий, сообщает Politekа.

Согласно новым правительственным решениям, повышение тарифов на коммуналку в Харькове коснется домохозяйств с электроотоплением.

Для тех, кто обогревает жилье электричеством, его стоимость вырастет до 4,32 гривны за киловатт-час. Причем это новый фиксированный показатель, без каких-либо льгот или пониженных ставок, независимо от объема потребления. Фактически это означает, что дифференцированное ценообразование, которое раньше позволяло хотя бы частично экономить, исчезает.

И теперь электричество для всех бытовых потребителей стоит одинаково, даже если его используют для отопления, и даже если затраты очень велики. Повышение тарифов на коммуналку в Харькове особенно ощутят владельцы частных домов, не имеющих доступа к централизованному отоплению.

Для них это не просто изменение в цифрах, а реальный рост расходов в межсезонье, когда погода еще может требовать обогрева. В то же время ситуация с газом остается стабильной. Несмотря на все опасения, цена кубометра для населения не изменится – 7,96 грн. Эта цифра уже закреплена правительственным решением, которое действует до 31 октября 2025 года.

Итак, по крайней мере, до конца года можно не волноваться о возможных "сюрпризах" в газовых платежках. Впрочем, эксперты напоминают, что в будущем нам все равно придется столкнуться с ростом цен.