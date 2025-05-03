Сейчас самые дешевые квартиры в Харькове в аренду стартуют от 2000 грн в месяц.

Спрос на жилье в регионах, регулярно испытывающих обстрелы, остается нестабильным, однако самые дешевые квартиры в Харькове до сих пор можно найти для аренды, сообщает Politeka.net.

Мы просмотрели актуальные предложения на OLX и узнали, какую недвижимость можно арендовать по самым низким ценам.

Сейчас самые дешевые квартиры в Харькове в аренду стартуют от 2000 грн в месяц.

Среди новых предложений – уютная двухкомнатная с косметическим ремонтом по проспекту Тракторостроителей 138 б, 3/5. Расположена всего в 10 минутах езды общественным транспортом от станции метро «Студенческая». Рядом – удобная транспортная развязка, остановка, супермаркет, рынок и множество магазинов.

Внутри установлены металлопластиковые окна, есть вся необходимая мебель, холодильник, телевизор. Стиральную машину-автомат доставят в ближайшее время. Жилье готово к заселению. Арендная плата - 2000 грн + коммунальные услуги. Можно с воспитанными домашними животными.

Еще одно выгодное предложение — предлагается в аренду уютная однокомнатная в отличном состоянии и с отличным расположением. Район Новые Дома – удобная локация с развитой инфраструктурой: рядом супермаркеты, магазины, парк для прогулок и остановка общественного транспорта.

Здесь есть все необходимое для комфортной жизни: диван, мебель, стиральная машина, холодильник.

Балкон после капитального ремонта: установлены удобные шкафы для хранения и сушилки для белья. Установлены счетчики электроэнергии, воды и газа.

Стоимость аренды: 4500 грн/мес. + коммунальные (в летний период), 3500 грн/мес. + коммунальные (в зимний период).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Помощь переселенцам в Харькове: где получить необходимые вещи.

Также Politeka писала, Подорожание бензина в Харькове: как сильно придется переплачивать.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: что ударит по карману горожан больше всего.