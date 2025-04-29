Робота в Харкові для пенсіонерів пропонується на різних посадах, від цього залежить і рівень зарплати.

Для непосидючих та охочих підзаробити на ринку є безліч різних зайнятостей, знайдеться робота в Харкові для пенсіонерів, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та з'ясували, скільки готові платити людям поважного віку.

Зокрема, робоче місце пропонується на посаді токаря. компанія, що займається деревообробкою, шукає людину, яка вміє вправно налагоджувати напівавтоматичне токарне обладнання.

Роботодавець готовий платити 30 тисяч в місяць та офіційно працевлаштувати з першого дня. Крім цього компанія оплачує відпустки, лікарняні та медогляд; надає знижку на продукцію підприємства та знижку в корпоративній їдальні. Крім цього працівників розвозять на транспорті компанії.

Також знайдеться робота в Харкові для пенсіонерів, які можуть працювати менеджером з продажу памʼятників.

Основні обов’язки: консультування клієнтів у магазині та телефоном, допомога у виборі продукції та додаткових комплектуючих, прорахунок замовлень згідно з побажаннями клієнта, оформлення замовлень для передачі у виробництво, контроль за виконанням замовлення на всіх етапах до його завершення та підтримка чистоти та порядку в торговому залі. Заробітні платня: 14 000 – 22 000 гривень + % від продажів.

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