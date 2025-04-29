Работа в Харькове для пенсионеров предлагается на разных должностях, от этого зависит и уровень зарплаты.

Для непоседливых и желающих подзаработать на рынке есть множество разных занятостей, найдется работа в Харькове для пенсионеров, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и выяснили, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

В частности, работчее место предлагается в должности токаря. компания, занимающаяся деревообработкой, ищет человека, умеющего умело налаживать полуавтоматическое токарное оборудование.

Работодатель готов платить 30 тысяч в месяц и официально трудоустроить с первого дня. Помимо этого компания оплачивает отпуска, больничные и медосмотр; предоставляет скидку на продукцию предприятия и скидку в корпоративной столовой. Кроме этого, работников развозят на транспорте компании.

Также найдется работа в Харькове для пенсионеров, которые могут работать менеджером по продажам памятников.

Основные обязанности: консультирование клиентов в магазине и по телефону, помощь в выборе продукции и дополнительных комплектующих, просчет заказов согласно пожеланиям клиента, оформление заказов для передачи в производство, контроль за выполнением заказа на всех этапах до его завершения и поддержание чистоты и порядка в торговом зале. Заработная плата: 14 000 – 22 000 гривен + % от продаж.

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