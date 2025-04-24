Подорожчання круп у Харкові знову опинилося в центрі уваги споживачів через зростання цін на основні продукти у місцевих супермаркетах.

Подорожчання круп у Харкові стає помітним для споживачів, які щодня стикаються з новими цінниками у супермаркетах, повідомляє Politeka.

Моніторинг цін ми провели в харківській мережі супермаркетів Рост.

Зокрема, гречана ядриця "Жменька" 400 г (4х100 г) зараз коштує 44,30 грн, тоді як манна крупа "Зерновита" 500 г — вже 51,70 грн за упаковку.

Ціни на інші види також зросли. Наприклад, рисова крупа у варильних пакетах "Holms" 400 г продається за 28,20 грн, а пшоняна крупа того ж виробника (400 г) — вже по 50,10 гривень. Навіть перлова крупа "Терра" (0,9 кг) подорожчала і зараз коштує 28,90 грн, хоча ще нещодавно була дешевшою.

Таке подорожчання круп у Харкові пов'язане з низкою факторів: коливанням вартості сировини, логістичними витратами та зростанням виробничих витрат. За словами місцевих аналітиків, найближчим часом ситуація може залишатися стабільно напруженою, адже очікуваного зниження цін не прогнозується.

Фахівці радять споживачам звертати увагу на акційні пропозиції та купувати економніші формати, щоб хоча б частково компенсувати подорожчання круп у Харкові.

Окрім того, споживачам радять стежити за цінами в різних торгових мережах, адже вартість одного й того ж продукту може суттєво відрізнятися. Тож навіть кілька гривень різниці можуть суттєво вплинути на ваш фінансовий стан.

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