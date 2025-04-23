Подорожчання бензину в Харкові відбувається через ситуацію на світовому ринку, ціни суттєво відрізняються залежно від автозаправних станцій, повідомляє Politeka.net.
Аналіз пропозицій різних мереж виявив колосальну цінову різницю.
Найвигідніші пропозиції на А-95 наразі фіксуються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Marshal», де вартість літра становить 51,99 та 51,89. Трохи вищі, але все ще нижчі за середній рівень ціни пропонують мережі U.GO та група компаній Ovis - 53,99 грн.
У середньому ціновому сегменті розмістилися АЗС «AMIC» з ціною 53,49 грн/л та «Укрнафта» – 52,99 грн/л. Особливо дорого на заправках «ОККО» та «WOG». Там продають найдорожче пальне – по 60,99 грн за літр.
Станом на 23 квітня середні ціни на інші види пального в регіоні були наступними:
- А-92 – 54,02;
- преміальний А-95+ – 57,81;
- дизельне пальне – 52,57;
- скраплений газ – 35,12.
Таким чином, водіям варто уважно обирати заправки, щоб зекономити на паливі.
Хоча на поточний момент помітне подорожчання бензину в Харкові, аналітики не виключають можливості зниження до 1 гривні за літр до кінця квітня. Проте це здешевлення може бути тимчасовим та обмеженим. Все це через те, що світова вартість нафти за прогнозами, знизиться у першій половині 2025 року, що може позитивно вплинути на прайс в Україні.
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