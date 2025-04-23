Хотя на текущий момент заметно подорожание бензина в Харькове, аналитики не исключают возможности понижения стоимости.

Подорожание бензина в Харькове происходит из-за ситуации на мировом рынке, цены существенно отличаются в зависимости от автозаправочных станций, сообщает Politeka.net.

Анализ предложений разных сетей выявил колоссальную ценовую разницу.

Самые выгодные предложения на А-95 фиксируются на АЗС «БРСМ-Нефть» и «Marshal», где стоимость литра составляет 51,99 и 51,89. Несколько выше, но все еще ниже среднего уровня цены предлагают сети U.GO и группа компаний Ovis - 53,99 грн.

В среднем ценовом сегменте разместились АЗС «AMIC» с ценой 53,49 грн/л и «Укрнефть» – 52,99 грн/л. Особенно дорого на заправках ОККО и WOG. Там продают самое дорогое горючее – по 60,99 грн за литр.

По состоянию на 23 апреля средние цены на другие виды горючего в регионе были следующими:

А-92 – 54,02;

премиальный А-95+ – 57,81;

дизельное топливо – 52,57;

сжиженный газ – 35,12.

Таким образом, водителям следует внимательно выбирать заправки, чтобы сэкономить на топливе.

Хотя на текущий момент заметно подорожание бензина в Харькове, аналитики не исключают возможности снижения до 1 гривны за литр до конца апреля. Однако это удешевление может быть временным и ограниченным. Все это потому, что мировая стоимость нефти по прогнозам снизится в первой половине 2025 года, что может положительно повлиять на прайс в Украине.

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