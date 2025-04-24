Подорожание круп в Харькове снова оказалось в центре внимания потребителей из-за роста цен на основные продукты в местных супермаркетах.

Подорожание круп в Харькове становится заметным для потребителей, ежедневно сталкивающихся с новыми ценниками в супермаркетах, сообщает Politeka.

Мониторинг цен мы провели в харьковской сети супермаркетов Рост.

В частности, гречневая ядрица "Жменька" 400 г (4х100 г) сейчас стоит 44,30 грн , тогда как манная крупа "Зерноватая" 500 г - уже 51,70 грн за упаковку .

Цены на другие виды также выросли. Например, рисовая крупа в варочных пакетах "Holms" 400 г продается за 28,20 грн , а пшенная крупа того же производителя (400 г) - уже по 50,10 гривен . Даже перловая крупа "Терра" (0,9 кг) подорожала и сейчас стоит 28,90 грн , хотя еще недавно была дешевле.

Такое подорожание круп в Харькове связано с рядом факторов: колебанием стоимости сырья, логистическими затратами и ростом производственных затрат. По словам местных аналитиков, в ближайшее время ситуация может оставаться стабильно напряженной, ведь ожидаемое снижение цен не прогнозируется.

Специалисты советуют потребителям обращать внимание на акционные предложения и покупать более экономные форматы, чтобы хотя бы частично компенсировать подорожание круп в Харькове.

Кроме того, потребителям советуют следить за ценами в разных торговых сетях, ведь стоимость одного и того же продукта может существенно отличаться. Так что даже несколько гривен разницы могут существенно повлиять на ваше финансовое состояние.

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