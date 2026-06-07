Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області офіційно стартувала у межах проєкту під назвою Багатогалузева підтримка постраждалим від війни в Україні, повідомляє Politeka.

Цю важливу ініціативу реалізує відомий благодійний фонд Карітас. Головна мета нової програми полягає у всебічній підтримці домогосподарств, житло яких зазнало руйнувань чи пошкоджень унаслідок бойових дій.

Організатори прагнуть забезпечити відновлення безпечних, комфортних і повністю придатних для проживання умов у постраждалих населених пунктах регіону.

Подати офіційну заявку на участь у гуманітарній допомозі для пенсіонерів в Полтавській області зараз можуть мешканці кількох визначених територіальних громад.

Повідомляється, що реєстрація відкрита для жителів Чутівської, Кобеляцької та Миргородської громад Полтавської області.

Представники благодійного фонду звертають особливу увагу на те, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розрахована виключно на ті помістя, які мають актуальні пошкодження та гостро потребують проведення відновлювальних робіт.

До участі у новому проєкті допускаються громадяни, які офіційно належать до визначених категорій соціальної вразливості.

Серед потенційних отримувачів підтримки зазначаються багатодітні родини, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Також на підтримку можуть розраховувати особи з інвалідністю, громадяни з тяжкими захворюваннями, одинокі батьки або офіційні опікуни неповнолітніх чи недієздатних осіб.

Окремо право на участь мають вагітні жінки та сім’ї, які виховують малюків віком до трьох років.

Джерело: Карітас Полтава.

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