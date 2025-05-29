Киевстар закрывает бюджетный тариф с 1 июня, чтобы сосредоточить внимание на новых предложениях.

Киевстар закрывает бюджетный тариф с 1 июня – абоненты больше не смогут подключиться к тарифному плану «Нагода» для Домашнего Интернета, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в компании.

Ранее «Нагода» предлагала быстрый интернет до 100 Мбит/с за 50 гривен в месяц в течение первых шести месяцев пользования.

Для тех, кто уже подключил тарифный план, условия останутся без изменений, и они смогут и дальше пользоваться скоростным интернетом по предварительной цене. Киевстар закрывает бюджетный тариф с 1 июня, чтобы сосредоточить внимание на новых предложениях для пользователей, отвечающих современным потребностям рынка.

Стоит отметить, что «Нагода» пользовался популярностью у абонентов, которые искали доступный и стабильный доступ к сети дома. Но компания планирует обновлять свои предложения. Абонентам, которые хотят изменить план после закрытия «Нагоди», следует обратить внимание на другие пакеты оператора, предлагающие разные варианты скорости и цен.

Подводя итог, с 1 июня 2025 года подключение к тарифу «Нагода» будет прекращено, однако существующие пользователи останутся на своих условиях. Это важная новость для абонентов, планировавших подключение, поэтому следует заранее выбрать альтернативные варианты Домашнего Интернета от Киевстар.

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