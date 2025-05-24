Рішення про надання грошової допомоги для пенсіонерів у Сумській області приймається після перевірки усіх документів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області та інших вразливих категорій стала доступною з 19 травня 2025 року завдяки програмі підтримки від Норвезької ради у справах біженців, повідомляє Politeka.

Організація відкрила реєстрацію на виплати для українців, які постраждали внаслідок війни та наразі перебувають у складних умовах.

Подати заявку можна до 27 травня включно, однак через обмежене фінансування фінансову підтримку отримають лише найвразливіші домогосподарства. Пріоритет мають ті, хто мешкає в зоні бойових дій або є внутрішньо переміщеною особою. Допомога становить 10 800 грн на особу (по 3600 грн щомісяця протягом трьох місяців).

Щоб взяти участь, потрібно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО (якщо є), документи про дітей, IBAN-рахунок та підтвердження вразливого статусу. Фото документів мають бути кольоровими та чіткими.

Після подання заявка розглядатиметься до шести тижнів. У разі помилок термін може подовжитися. Реєстрація відкрита онлайн на сайті NRC.

У NRC наголошують: подання заявки на грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області не гарантує її отримання, адже рішення прийматиметься після перевірки усіх документів. Учасникам радять уважно заповнювати форму, аби уникнути затримок у розгляді.

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