Решение о предоставлении денежной помощи пенсионерам в Сумской области принимается после проверки всех документов.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области и других уязвимых категорий стала доступна с 19 мая 2025 года благодаря программе поддержки от Норвежского совета по делам беженцев, сообщает Politeka.

Организация открыла регистрацию на выплаты для украинцев, которые пострадали в результате войны и находятся в сложных условиях.

Подать заявку можно до 27 мая включительно, однако из-за ограниченного финансирования финансовую поддержку получат только самые уязвимые домохозяйства. Приоритет имеют те, кто живет в зоне боевых действий или внутренне перемещенным лицом. Пособие составляет 10 800 грн. на человека (по 3600 грн. ежемесячно в течение трех месяцев).

Чтобы принять участие, нужно подготовить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ (если есть), документы о детях, IBAN-счет и подтверждение уязвимого статуса. Фотографии документов должны быть цветными и четкими.

После подачи заявка будет рассматриваться до шести недель. В случае ошибок срок может продлиться. Регистрация открыта онлайн на сайте NRC.

В NRC отмечают: подача заявки на денежную помощь для пенсионеров в Сумской области не гарантирует ее получение, ведь решение будет приниматься после проверки всех документов. Участникам советуют внимательно заполнять форму во избежание задержек в рассмотрении.

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