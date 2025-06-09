Подорожание проезда в регионах является вынужденным шагом, призванным поддержать стабильную работу транспорта на фоне роста расходов в отрасли.

Подорожание проезда в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях стало ощутимым для пассажиров общественного транспорта, сообщает Politeka.

В Днепропетровской области тарифы выросли как в Днепре, так и Каменском. Перевозчики объясняют это стремительным повышением стоимости топлива, запчастей, налогов и страхования. В частности, в Каменском проездной билет по маршрутам №100 и №215 поднялся с 50 до 60 гривен, а маршрут «Карьер Мир — цирк» подорожал до 70 гривен.

В Днепре предельная цена в городском транспорте теперь 20 грн. за автобус, 10 — за метро и трамваи.

В Запорожье удорожание произошло без публичных обсуждений и официальных экономических обоснований. Проезд в коммунальном транспорте вырос с 10 до 15 грн, в маршрутках - с 12 до 17 гривен. Юристы отмечают нарушение законодательства, поскольку даже во время войны обязательные регуляторные процедуры должны соблюдаться.

В Черкасской области, в частности в Каневе, с 1 июня передвижение в городских маршрутках повысилось с 13 до 15 гривен, а для школьников - с 6 до 7. Перевозчики объясняют это ростом минимальной зарплаты и расходов на топливо и запчасти. Установлен и тариф на пригородные маршруты – 1,70 грн/км.

Подорожание проезда в регионах — вынужденный шаг, призванный поддержать стабильную работу транспорта на фоне роста расходов в отрасли.

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