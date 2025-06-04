Подорожчання продуктів у регіонах є помітним і має безпосередній вплив на рівень життя населення, що підкреслює важливість моніторингу цін.

Подорожчання продуктів у Полтавській, Харківській та Сумській областях у травні–червні 2025 року продовжує викликати занепокоєння споживачів, повідомляє Politeka.

У Полтавській області найбільше зросла ціна на манну крупу — на 0,80 грн до 29,41 за упаковку 800 г. Сметана «Президент» 15% подорожчала на 0,50 гривень — до 54,49 за 350 г, а кефір «Селянський» 2,5% — на 0,75 грн, тепер його середня вартість 61,49 гривня за 950 мл.

Вермішель коротка додала у вартості 0,50 грн — до 34,49 за кілограм, а хліб «Цар Хліб» зріс на 0,47 гривня — до 43,98 за 600 г.

У Харківській області аналогічно спостерігається підвищення вартості на молочну продукцію, крупи і хліб. Середні розцінки на сметану та кефір незначно зросли, а бакалійні товари продовжують дорожчати. Ситуація у Сумській області також підтверджує стійку тенденцію до подорожчання основних товарів харчування.

Отже, подорожчання продуктів у регіонах є помітним і має безпосередній вплив на рівень життя населення, що підкреслює важливість моніторингу цін та адекватного реагування з боку контролюючих органів.