Подорожание продуктов в регионах заметно и оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения, что подчеркивает важность мониторинга цен.

Подорожание продуктов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях в мае-июне 2025 продолжает вызвать беспокойство потребителей, сообщает Politeka.

В Полтавской области больше выросла цена на манную крупу — на 0,80 грн до 29,41 за упаковку 800 г. Сметана «Президент» 15% подорожала на 0,50 гривен – до 54,49 за 350 г, а кефир «Крестьянский» 2,5% – на 0,75 грн, теперь его средняя стоимость 61,49 гривна за 950 мл.

Вермишель короткая прибавила в стоимости 0,50 грн - до 34,49 за килограмм, а хлеб "Царь Хлеб" вырос на 0,47 гривны - до 43,98 за 600 г.

В Харьковской области аналогично наблюдается повышение стоимости на молочную продукцию, крупу и хлеб. Средние цены на сметану и кефир незначительно выросли, а бакалейные товары продолжают дорожать. Ситуация в Сумской области также подтверждает устойчивую тенденцию подорожания основных товаров питания.

Следовательно, подорожание продуктов в регионах заметно и оказывает непосредственное влияние на уровень жизни населения, что подчеркивает важность мониторинга цен и адекватного реагирования со стороны контролирующих органов.