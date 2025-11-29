Выплата денежной помощи для ВПЛ в Кривом Роге будет производиться путем перечисления на банковский счет получателя по номеру IBAN.

Денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется части переселенцев от благотворительной организации «Приходской благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог», пишет Politeka.

Об этом говорится на официальном вебсайте Криворожского городского совета и его исполнительного комитета.

Среди различных видов гуманитарной поддержки именно денежная помощь для ВПЛ в Кривом Роге считается наиболее эффективной. Такой формат позволяет оперативно реагировать на потребности людей и поддерживать их в наиболее сложные моменты.

Благотворительная организация «Приходской благотворительный фонд «Каритас Кривой Рог» в рамках реализации проекта Комплексная поддержка эвакуированных, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях, которая осуществляется при поддержке Гуманитарного фонда для Украины, приступила к новому направлению работы.

Речь идет о регистрации пострадавших на многоцелевую денежную помощь для ВПЛ и возможность получения финансовой поддержки в размере 10 800 гривен на одного человека.

Обратиться за помощью могут лица, которые были эвакуированы в рамках обязательной или принудительной эвакуации с территорий повышенного риска и за последние 30 дней оформили справку внутренне перемещенного лица в пределах Криворожского городского территориального общества.

Организация отмечает важные условия получения помощи. Регистрация могут проходить только те люди, которые не получали денежную поддержку от других неприбыльных организаций. Кроме того, от даты оформления справки внутренне перемещенного лица должно пройти не более 30 дней. Дополнительные критерии уязвимости к участникам программы не применяются.

Выплата средств будет производиться путем перечисления на банковский счет получателя по номеру IBAN.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит мяса в Кривом Роге: что известно о проблеме.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: специалисты назвали причины резких изменений на рынке.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге: украинцам раскрыли, на какую поддержку можно рассчитывать.