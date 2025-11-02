Жителям радять підготуватися заздалегідь, оскільки графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Кіровоградській області може змінюватися залежно від обставин.

Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Кіровоградській області запроваджується через проведення планових технічних робіт, повідомляє Politeka.

Тку інформацію надають у пресслужбі місцевих рад регіону.

Тимчасові обмеження діятимуть у десятках населених пунктів, де фахівці виконуватимуть масштабні ремонтні заходи на електромережах.

У понеділок, 3 листопада, часткове знеструмлення відбудеться в Пантаївці. Без електроенергії залишаться вулиці Дружби, Зелена, Лісна дача, Лісова, Магістральна та Новопразька. У цей же день роботи триватимуть в Олександрії. Відключення охоплять вулиці Бережну, Героїв Небесної Сотні, Леоніда Коваленка та Таврійську. Обмеження заплановано з 9:00 до 19:00.

Наступного дня, 4 числа, світла не буде в селі Попельнясте. З 8:00 до 17:00 електропостачання припинять на вулицях Героїв Ірпеня, Героїв Маріуполя, Героїв Харкова, Жовтоводській, Зоряній, Красній, Лесі Українки, Луговій, Набережній, Перемоги, Садовій, Соборній, Таврійській, Тихій та Шевченка.

У середу, 5 числа, обмеження триватимуть в Олександрійському. Без струму з 9:00 до 20:00 залишаться будинки на вулицях Вишнева, Квітневий провулок, Козача, Красна, Культурний провулок, Курганська, Миру, Паркова, Парковий провулок і Шевченка.

У четвер, 6 листопада, планові роботи відбудуться у Бандурівці. Відключення передбачені на вулицях Героїв України, Інгулецькій, Калиновій, Квітневій, Кошового, Миру, Некрасова, Садовій, Степовій, Травневій, Шевченка та Шкільному провулку. Роботи заплановано з 08:00 до 18:00.

Жителям радять підготуватися заздалегідь, оскільки графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Кіровоградській області може змінюватися залежно від обставин, а за потреби можуть бути введені стабілізаційні або аварійні обмеження.

Актуальний перелік адрес та періодів без електропостачання доступний на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго» у розділі «Інформація для клієнтів» → «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень». Крім того, мешканці можуть скористатися пошуком за адресою або стежити за оновленнями компанії у Facebook та Telegram.

