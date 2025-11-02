Жителям советуют подготовиться заранее, поскольку график отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Кировоградской области может изменяться в зависимости от обстоятельств.

График отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Кировоградской области вводится через проведение плановых технических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в пресс-службе местных советов региона.

Временные ограничения будут действовать в десятках населенных пунктов, где специалисты будут выполнять масштабные ремонтные мероприятия на электросетях.

В понедельник, 3 ноября, частичное обесточивание состоится в Пантаевке. Без электроэнергии останутся улицы Дружбы, Зеленая, Лесная дача, Лесная, Магистральная и Новопражская. В этот же день работы будут продолжаться в Александрии. Отключения охватят улицы Бережную, Героев Небесной Сотни, Леонида Коваленко и Таврическую. Ограничения запланированы с 9:00 до 19:00.

На следующий день, 4 ноября, света не будет в селе Попельнястое. С 8:00 до 17:00 электроснабжение прекратят на улицах Героев Ирпеня, Героев Мариуполя, Героев Харькова, Жовтоводской, Звездной, Красной, Леси Украинки, Луговой, Набережной, Победы, Садовой, Соборной, Таврической, Тихий и Шевченко.

В среду, 5 числа, ограничения продлятся в Александрийском. Без тока с 9:00 до 20:00 останутся дома на улицах Вишневая, Апрельский переулок, Казачья, Красная, Культурный переулок, Курганская, Мира, Парковая, Парковый переулок и Шевченко.

В четверг, 6 числа, плановые работы пройдут в Бандуровке. Отключения предусмотрены на улицах Героев Украины, Ингулецкой, Калиновой, Апрельской, Кошевого, Мира, Некрасова, Садовой, Степной, Майской, Шевченко и Школьном переулке. Работы запланированы с 08:00 до 18:00.

Актуальный перечень адресов и периодов без электроснабжения доступен на официальном сайте ЧАО «Кировоградоблэнерго» в разделе «Информация для клиентов» → «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений». Кроме того, жители могут воспользоваться поиском по адресу или следить за обновлениями компании в Facebook и Telegram.

