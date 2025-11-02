Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області торкнеться не всіх споживачів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області сталося в окремому населеному пункті , повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області чекає на жителів Калуша.

За словами очільника міста Андрія Найди, перегляд вартості послуг є обов’язковим, оскільки постійно змінюються ціни на електроенергію, пальне, витратні матеріали та інші складові собівартості. Окрім того, вплив мають і соціально-економічні чинники, зокрема індексація заробітної плати та зростання мінімальної зарплати. Інфляційні процеси також суттєво впливають на формування нових тарифів.

Андрій Найда наголосив, що мораторій на підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення не поширюється на громади з населенням менше ста тисяч осіб, до яких належить і Калуш. Тому перегляд вартості послуг є законним і необхідним кроком для забезпечення стабільної роботи комунального господарства.

Згідно з рішенням виконкому, у місті встановлено такі тарифи:

централізоване водопостачання — 30 гривень 17 копійок за кубічний метр з податком на додану вартість;

централізоване водовідведення — 48 гривень 60 копійок за кубічний метр з ПДВ.

Таким чином, загальна вартість комплексної послуги з централізованого водопостачання та водовідведення становить 78 гривень 77 копійок за один кубічний метр.

Окрім цього, у Калуші визначили тарифи на послугу з постачання теплової енергії на майбутній опалювальний сезон. Щодо цін ТОВ «Костанза», то вони зростають помірно — на 2,1%, в основному через збільшення тарифу на транспортування теплоносія мережами КП «Калуська енергетична компанія», які виконком затвердив раніше.

На найближчий опалювальний сезон пропонують встановити такі тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

1 096,74 гривні за Гкал (з податком на додану вартість) — для населення;

1 130,80 гривні за Гкал — для бюджетних споживачів;

1 124,94 гривні за Гкал — для інших споживачів.

Водночас міський голова запевнив, що нові тарифи не вплинуть на оплату послуг населенням. Згідно з чинним законодавством, протягом дії воєнного стану та ще шести місяців після його завершення в Україні діє заборона на підвищення тарифів для населення на розподіл природного газу, теплову енергію, її транспортування, виробництво та постачання.

