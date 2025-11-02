Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области коснется не всех потребителей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области произошло в отдельном населенном пункте, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области ожидает жителей Калуша.

По словам главы города Андрея Найды, пересмотр стоимости обязателен, поскольку постоянно меняются цены на электроэнергию, горючее, расходные материалы и другие составляющие себестоимости. Кроме того, влияние оказывают и социально-экономические факторы, в частности, индексация заработной платы и рост минимальной зарплаты. Инфляционные процессы также оказывают существенное влияние на формирование новых цен.

Андрей Найда подчеркнул, что мораторий на повышение цен на водоснабжение и водоотвод не распространяется на общины с населением менее ста тысяч человек, к которым принадлежит Калуш. Поэтому пересмотр стоимости является законным и необходимым шагом по обеспечению стабильной работы коммунального хозяйства.

Согласно решению исполкома, в городе установлены следующие:

централизованное водоснабжение - 30 гривен 17 копеек за кубический метр с налогом на добавленную стоимость;

централизованный водоотвод - 48 гривен 60 копеек за кубический метр по НДС.

Таким образом, общая стоимость комплексной услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу составляет 78 гривен 77 копеек за кубический метр.

Кроме того, в Калуше определили тарифы на услугу по поставкам тепловой энергии на предстоящий отопительный сезон. Что касается цен ООО «Костанза», то они растут умеренно — на 2,1%, в основном из-за увеличения стоимости на транспортировку теплоносителя по сетям КП «Калушская энергетическая компания», которые исполком утвердил ранее.

На ближайший отопительный сезон предлагают установить следующие тарифы на снабжение тепловой энергией: 1 096,74 гривны за Гкал (с налогом на добавленную стоимость) — для населения; 1 130,80 гривны за Гкал – для бюджетных потребителей; 1 124,94 гривны за Гкал – для других потребителей.

В то же время мэр заверил, что новые расценки не повлияют на оплату услуг населением. Согласно действующему законодательству, в течение действия военного положения и еще шести месяцев после его завершения в Украине действует запрет на повышение тарифов для населения на распределение природного газа, тепловую энергию, ее транспортировку, производство и снабжение.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Ивано-Франковске: какую важную информацию сообщили.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую информацию следует знать.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Ивано-Франковской области: какую важную информацию сообщили.