Прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Запоріжжі свідчить про помірно теплі осінні умови з невеликою кількістю опадів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію українцям надає сайт Метеофор.

У понеділок, 3 листопада, вдень очікується +12 °C, нічна температура опуститься до +6 °C. Вітер південно-східний із поривами до 4 м/с, опадів не передбачено.

Вівторок, 4 числа, принесе денний максимум +12 °C і нічний мінімум +5 °C. Напрямок повітря з півночі, швидкість 4 м/с, дощу не очікується. У середу, 5.11, температура підніметься до +10 °C вдень і знизиться до +4 °C уночі. Північний вітер із поривами 4 м/с, опади мінімальні — 0,1 мм.

У четвер, 6 числа, денна температура складе +10 °C, нічна +7 °C, вітер північний 4 м/с, дощ близько 2,2 мм. П’ятниця, 7 листопада, прогнозується з показниками +11 °C вдень і +6 °C вночі. Напрямок повітря північний, пориви 4 м/с, кількість опадів 0,8 мм.

Субота, 8 числа, буде теплішою: вдень +12 °C, ніч +6 °C, вітер південний 4 м/с, опадів 0,6 мм. Нарешті неділя, 9 листопада, покаже +11 °C вдень і +6 °C уночі, повітря рухатиметься зі швидкістю 4 м/с, опади відсутні.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 3 по 9 листопада у Запоріжжі демонструє стабільні температурні показники, мінімальний рівень опадів та помірний вітер. Денна температура коливатиметься від +10 до +12 °C, нічна — від +4 до +7 °C. Прогнозовані умови дозволяють планувати щоденні справи без значних перешкод, а незначні опади та слабкі пориви вітру роблять тиждень комфортним для пересування містом.

