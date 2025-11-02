Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Запорожской области демонстрирует стабильные температурные показатели.

Прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Запорожье свидетельствует об умеренно теплых осенних условиях с небольшим количеством осадков, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам предоставляет сайт Метеофор .

В понедельник, 3 ноября, днем ​​ожидается +12°C, ночная температура опустится до +6°C. Ветер юго-восточный с порывами до 4 м/с, осадков не ожидается.

Вторник, 4 числа, принесет дневной максимум +12°C и ночной минимум +5°C. Направление с севера, скорость 4 м/с, дождя не ожидается. В среду, 5.11, температура поднимется до +10 °C днем ​​и снизится до +4 °C ночью. Северный ветер с порывами 4 м/с, осадки минимальные – 0,1 мм.

В четверг, 6 числа, дневная температура составит +10°C, ночная +7°C, ветер северный 4 м/с, дождь около 2,2 мм. Пятница, 7 ноября, прогнозируется с показателями +11 °C днем ​​и +6 °C ночью. Направление воздуха северное, порывы 4 м/с, количество осадков 0,8 мм.

Суббота, 8 числа, будет теплее: днем ​​+12 °C, ночь +6 °C, южное направление 4 м/с, осадков 0,6 мм. Наконец, воскресенье, 9 ноября, покажет +11 °C днем ​​и +6 °C ночью, воздух будет двигаться со скоростью 4 м/с, осадки отсутствуют.

Итак, прогноз погоды на неделю с 3 по 9 ноября в Запорожье показывает стабильные температурные показатели, минимальный уровень осадков и умеренный ветер. Дневная температура будет колебаться от +10 до +12 °C, ночная от +4 до +7 °C. Прогнозируемые условия позволяют планировать ежедневные дела без значительных препятствий, а незначительные осадки и слабые порывы ветра делают неделю комфортной для передвижения по городу.

